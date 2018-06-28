سلطان القاسمي يشكل مجلس أكاديمية العلوم الشرطية

المصدر: الشارقة - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم «38» لسنة 2018، بشأن تشكيل مجلس أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة.ويقضي المرسوم الأميري أن يُشكّل مجلس أكاديمية العلوم الشرطية في إمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم إمارة الشارقة.

وعضوية كل من اللواء سيف محمد حمد الزري الشامسي، نائباً للرئيس، والعميد عبدالله مبارك بن عامر والعميد عبدالله إبراهيم الشيخ نصّار والمستشار سلطان علي بن بطي المهيري وسالم عبيد الحصان الشامسي وسلطان محمد عبيد الهاجري.

على أن تكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد. ويكون للمجلس أمين للسر يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.