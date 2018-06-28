فحص مبكر لتشوّهات قلوب المواليد بـ«الذكاء الاصطناعي»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع برنامج الفحص المبكّر عن تشوّهات القلب الخلقية الحرجة «CCHD» عند المواليد الجُدد في المستشفيات، من خلال اعتماد بروتوكول إلكتروني ذكي لقياس نسبة تشبع الأوكسجين لجميع المواليد قبل مغادرتهم المستشفى، بهدف وقاية حديثي الولادة من الوفاة الفجائية أو حتى المضاعفات المزمنة عند الأطفال حديثي الولادة.

وأنهت الوزارة كل التجهيزات اللوجستية والفنية من ناحية توفير الأجهزة والكوادر الطبية المدربة لتطبيق البرنامج في 9 مستشفيات تقدم خدمات الولادة موجودة في 5 إمارات لتشمل تغطية البرنامج 50% من سكان الدولة، علماً بأن الفحص المبكر عن تشوّهات القلب الخلقية يستغرق 3 دقائق باستخدام أحدث الأجهزة العالمية، ويجب تقديمه خلال 24 ساعة من الولادة.

حالات

وأكد الدكتور يوسف السركال، الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، أهمية إطلاق برنامج الفحص المبكر عن تشوّهات القلب الخلقية الحرجة «CCHD» عند المواليد الجدد، لتحسين نسبة التنبؤ بالمرض ومن ثم تقليل معدل الوفيات وأمراض الرضّع المصابين بتشوهات القلب.

ولفت إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعتبر الأولى عالمياً في استخدام تطبيق «Eve» الخاص بجهاز «Masimo Rad-97™» بما يضمن الكشف السريع وانتقال المعلومات إلكترونياً لقاعدة البيانات وتوفر تطبيق إلكتروني لجمع البيانات وتحليلها، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي اعتمدته الوزارة في إنجاز عدة مشاريع حيوية.

بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية في مستشفيات الوزارة إلى مستويات تنافسية مرموقة وضمن معايير عالمية، وذلك في إطار توجهات القيادة الرشيدة لتنفيذ استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والتي ستعتمد عليها الخدمات، والقطاعات، والبنية التحتية المستقبلية في الدولة.

قاعدة بيانات

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بإنشاء قاعدة بيانات للأطفال المصابين بالتشوهات الخلقية القلبية، ووضع مؤشرات أداء إكلينيكية لمتابعة سير البرنامج.

كما تم ربط البرنامج بنظام تكنولوجيا الرعاية الصحية «وريد» لإنشاء سجل إلكتروني للمرضى وتوحيد طرق العلاج والفحوص اللازمة والمراجعات الطبية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة لتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة وتطوير نظم المعلومات الصحية وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية للمستشفيات وبناء أنظمة الجودة والسلامة الصحية.

ويأتي تطبيق البرنامج ليعزز الخدمات الصحية في مستشفيات الوزارة إلى مستويات تنافسية مرموقة، في إطار استراتيجية الوزارة لبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية وتعزيز استخدام التقنيات الذكية وفق المعايير العالمية، بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية.

تدريب

ومن جانبها أشارت الدكتورة كلثوم محمد، مديرة إدارة المستشفيات، إلى أن برنامج الفحص المبكر عن تشوهات القلب الخلقية الحرجة سيتم تطبيقه في 9 مستشفيات تابعة للوزارة.

وذلك بعد توفير الجيل الجديد من أجهزة قياس النبض ونسبة تشبع الأوكسجين بالدم من أجل الكشف عن التشوهات الخلقية القلبية، كما تم بناء تطبيق ذكي يساعد الفنيين الصحيين على تسجيل المعلومات وإدخال بيانات الأطفال المصابين بالتشوهات الخلقية القلبية، لإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤشرات أداء إكلينيكية لمتابعة سير البرنامج.

وأكدت أن الفحص دقيق وسريع، حيث يستغرق 3 دقائق لكل مولود ويتم القيام به قبل خروج المواليد الجدد من المستشفى. وبخصوص الحالات التي لم تجتز الفحص المبكر سيتم إجراء فحوص إضافية لمعرفة السبب وتقديم العلاج المناسب حسب الحالة من أجل تقديم الرعاية الصحية المبنية على أسس وبراهين علمية وتقليل العبء على الدولة والمجتمع.

تأهيل

ستقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتقديم ورشات عمل للممرضات من أجل تأهيلهم لعمل فحص التشوهات الخلقية القلبية وشرح البرنامج الوطني، كما سيتم توزيع نشرات تثقيفية في أقسام الولادة الحديثة للطاقم الطبي والأهالي لشرح أهمية الخضوع للفحص سواءً للوالدين أو حتى للمجتمع. وسيتم توعية وتثقيف الممارسين الصحيين بهذا البرنامج وتعريف الأهالي بأهمية الفحص الوقائي.