«دبي للصحافة» ينظّم جلسة تدريبية عن «التحرير الإلكتروني»

المصدر: دبي - البيان

نظّم نادي دبي للصحافة ورشة تدريبية للمشاركين في البرنامج الإعلامي الوطني للشباب، بمقر صحيفة الإمارات اليوم في دبي، حول مهارات الصحافة الورقية وتحرير المحتوى الإلكتروني وكيفية اكتشاف الأخبار المزيفة، وسبل التصدي لها.

وأكدت ميثاء بوحميد مديرة نادي دبي للصحافة، أن النادي يولي الشباب اهتماماً كبيراً في كافة المشاريع والأنشطة التي يقوم بها، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتبارهم بُناة المستقبل وصناع الأمل.

وأضافت بوحميد إن عمل ومشاريع النادي هي انعكاس وتعبير عن رؤى وتطلعات وطموحات الشباب وتحديداً في قطاع الإعلام بهدف تمكينهم من القيام بالدور المأمول منهم. وبدوره قال سامي الريامي رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم» إن التواصل الاجتماعي لن يقضي على مهنة الصحافة، بل يساعدها على الانتشار والوصول لفئات لم تكن الصحف تصل إليها مثل صغار السن.

وشدد الريامي على أهمية البرنامج الاعلامي الوطني للشباب الذي ينظمه نادي دبي للصحافة، كونه يسهم في جذب المواطنين للعمل في مهنة الصحافة، ويؤهلهم للانخراط فيها رغم صعوبتها. وتناول عبدالله بني عيسى مدير تحرير الصحيفة موضوع الشائعات والأخبار المزيفة وخطورتها على المجتمع.

فيما قدم أحمد هاشم عاشور رئيس قسم المحليات بالصحيفة جلسة عن تحرير المحتوى الإلكتروني ومستقبل الصحافة على المنصات الرقمية. وتعرف منتسبو البرنامج «الإعلامي الوطني للشباب» الذي ينظمه النادي بالتعاون مع مؤسسة «وطني الإمارات» وبدعم من 40 مؤسسة إعلامية وأكاديمية محلية وعربية عاملة في الدولة على مراحل العمل في النسختين الورقية والالكترونية، للصحيفة.