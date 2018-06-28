راشد بن سعود يطلع على مستجدات تطوير العمل الحكومي في أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

اطلع سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي على مستجدات مشروع نموذج تطوير العمل الحكومي في الإمارة الذي ينفذ بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه بمقر المجلس التنفيذي مع فرق عمل المشروع بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين وحميد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي.

وأثنى سموه على الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل في كافة الجهات الحكومية، وثمّن اهتمام وحرص الموظفين على تحقيق النتائج على جميع المستويات، مشدداً سموه على ضرورة تكثيف الجهود وتسريع الخطى لتحقيق الأهداف المرسومة لنموذج تطوير العمل الحكومي وصولاً إلى تحقيق رؤية الإمارة 2021.

كما أثنى سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين على جهود أعضاء فريق المسرعات الحكومية في خفض المدة الزمنية لإصدار رخصة البناء بدائرة بلدية أم القيوين من 45 يوم عمل إلى 5 أيام. واستمع سموه إلى عرض من فرق عمل المشروع حول ما تم تحقيقه خلال هذه الفترة في مجالات تطوير رؤية إمارة أم القيوين وإعادة تصميم عدد من الخدمات الحكومية، وجهود تعزيز الابتكار في الجهات ومستجدات برنامج الشيخ سعود بن راشد المعلا للقيادات الحكومية .ووجه سموه إدارة التميز الحكومي بمتابعة مؤشرات الأداء المرتبطة باستراتيجية حكومة أم القيوين.