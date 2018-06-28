تعاون تدريبي بين «الموارد البشرية» و«إذاعة رأس الخيمة»

المصدر: رأس الخيمة - وام

وقعت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة وهيئة إذاعة رأس الخيمة اتفاقية تعاون مشترك بهدف دعم وتعزيز جهود الجهتين وتدريب الكوادر البشرية في مجال الإعلام ضمن برنامج يتضمن تخصصات متعددة والتنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين وبذل الجهود للمشاركة والتنسيق في تنظيم الأحداث والمناسبات.

وقع الاتفاقية عن دائرة الموارد البشرية الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة أمين عام المجلس التنفيذي مدير عام الدائرة، فيما وقعها عن هيئة إذاعة رأس الخيمة الإعلامي محمد غانم مصطفى مدير عام الهيئة.

وأشاد الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة بالدور الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي للقطاع الإعلامي بشكل عام والذي انعكس على تطوير المنظومة الإعلامية في الإمارة وتحقيق المكانة الإعلامية البارزة للإمارة على الخريطة العالمية.

من جهته أكد الإعلامي محمد غانم مصطفى مواصلة جهود العمل بيد واحدة بالتنسيق بين الدوائر والمؤسسات كافة بما يساهم في الارتقاء بمنظومة الاتصال والإعلام في الإمارة وإيصال رسالة رأس الخيمة الإعلامية الهادفة إلى العالم.

وتتولى دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة - بموجب الاتفاقية - التعاون في مجال تدريب وتطوير الموارد البشرية ورفع قدراتها المهنية وتقديم الدعم في مجال تصميم أنظمة وقوانين ولوائح الموارد البشرية وتقديم الاستشارات المهنية اللازمة في هذا الشأن بجانب توفير فرص الاستقطاب.