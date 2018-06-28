اعتماد إعادة تشكيل مجلس إدارة «إكبا» للزراعة الملحية

المصدر: دبي- البيان

اعتمدت معالي مريم محمد سعيد حارب المهيري وزيرة الدولة لشؤون الأمن الغذائي المستقبلي، قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة المركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا).

حيث يتكون مجلس الإدارة الجديد من تسعة أعضاء قياديين وخبراء من منظمات حكومية وغير حكومية، وخبرات متنوعة بمجال الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، وكذلك من منظمات دولية للبحوث والتنمية في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأستراليا.

وهنأت معالي مريم محمد سعيد حارب المهيري، مجلس الإدارة الجديد، معربة عن تقديرها وشكرها لأعضاء المجلس الحاليين، وإسهاماتهم في أعمال البحوث والتنمية الزراعية التي يقودها إكبا، متمنية لهم النجاح والتوفيق في العمل.

وبموجب القرار الجديد، ستتولى رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، قيادة المجلس، والتي تشغل أيضاً منصب العضو المنتدب لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، ويعتبر أحد أكبر المؤسسات المانحة للحفاظ على الكائنات الحية في أكثر من 200 دولة، وتحت قيادتها جذب الصندوق الاهتمام العالمي في ما يتعلق بتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة، باعتباره أحد النماذج الرائدة في التمويل للمحافظة على الكائنات الحية.

كما أنها العضو المنتدب لجمعية الإمارات للحياة الفطرية، بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة. بالإضافة إلى عضويتها في العديد من مجالس الإدارة في المؤسسات البيئية والجهات الأخرى المرتبطة بالمجال البيئي في أبوظبي، بما في ذلك لجنة البنية التحتية والبيئة.

وهي أحد اللجان الفرعية بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وهي أيضاً عضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

وتعتبر رزان المبارك، عضواً نشطاً وفاعلاً في العديد من المنظمات الدولية، ومنها: المجلس الاقتصادي لمؤسسة «روكفيلير» المعنية بصحة كوكب الأرض، كما تشغل منصب عضو المجلس الاستشاري في «مبادرة كامبريدج» للمحافظة على الطبيعة، وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية، مؤسسة «بانثيرا»، ومبادرة المرأة في الاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة (WiSER).

ويشارك في عضوية مجلس الإدارة محمد سيف السويدي، ومحمد جمال الساعاتي، والدكتور عبد الوهاب زايد، والدكتور كانايو نوانزي، والمهندس عيسى عبد الرحمن الهاشمي، والدكتورة أورسيولا شيفر بريوس، والدكتور رين وانج، والأستاذ الدكتور كنتين جرافتون.