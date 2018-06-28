تكريم موظف لإنقاذه طفلاً من الغرق

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

كرّم المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، أمس، الموظف عبدالمجيد كريم، من قسم الترجمة بالدائرة؛ تقديراً لموقفه البطولي والإنساني والاجتماعي في إنقاذ حياة طفل من الغرق في البحر.

وأشاد الخاطري بشجاعة الموظف وموقفه الشجاع والنبيل في إنقاذ الطفل والبالغ من العمر 3 سنوات، والذي قدّم صورة مشرقة في البذل والعطاء، حيث ينطلق هذا الموقف من المسؤولية المجتمعية والوطنية لكل فرد في المجتمع، لافتاً إلى أن دائرة المحاكم تفخر بمثل هذه الكوادر التي تقدم العطاء والتضحية بالنفس من أجل الآخرين، ما يعكس المعاني الأخلاقية والوطنية الراقية.

من جهته قال الموظف عبدالمجيد كريم إن الحادث وقع أول من أمس، خلال تواجده على الشاطئ البحري بمنطقة خلف المعهد، حيث شاهد الطفل وهو يجري خلف ألعابه البلاستيكية التي سحبتها الأمواج ليفقد توازنه داخل المياه التي بدأت بسحبه للداخل في غفلة من أسرته، لافتاً إلى أن قربه من الطفل ساهم في سرعة إنقاذه من الغرق وانتشاله وتسليمه لأسرته.