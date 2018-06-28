25.6 مليوناً مشاريع «الهلال» في الدولة خلال رمضان

المصدر: أبوظبي- ماجدة ملاوي

بلغ إجمالي قيمة مشاريع وبرامج هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي نفذتها خلال رمضان داخل الدولة 25 مليوناً و600 ألف درهم، لتتزامن مع مبادرات الهلال الأحمر الإنسانية خلال عام زايد ولتوسيع مظلة العطاء الخيري محلياً خلال الشهر الفضيل.

ونفذت الهيئة وبالتعاون مع الشركاء الداعمين لمشاريع الهلال الأحمر برامج ومشاريع الشهر التي تتضمن الخيام الرمضانية وبطاقات المير الرمضاني وزكاة الفطر وكسوة العيد، ليستفيد منها 884 ألفاً و670 شخصاً من الأسر المتعففة والمعوزين والمحتاجين.

وأشارت الهيئة في تقريرها الختامي لمشاريع شهر رمضان عن إنجازات الهلال الأحمر في الشهر الكريم إلى أن التنوع في مجالات وأوجه العون الإنساني تأتي وفق خطط إنسانية وبرامج وضعتها الهيئة لتغطي مختلف الحالات المستحقة للمساعدة.

وبما يجسد رؤى القيادة الرشيدة وضمن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتركيز والاهتمام بالبرامج الإنسانية والاجتماعية على المستوى المحلي، تلبيةً لاحتياجات الشرائح الإنسانية داخل الدولة ومدفوعةً بخطى الهلال الأحمر وتجاوب وتفاعل المحسنين من الأفراد أو المؤسسات الأهلية والرسمية وعبر آليات العمل الإنساني التي وضعتها الهيئة.

وأوضح التقرير، بأن الهيئة ومن خلال مشروع الخيام الرمضانية تعمل على نسج شراكات مجتمعية مع كافة قطاعات المجتمع ومؤسساته العامة والخاصة لمساعدة الفئات الضعيفة، حيث تم نشر 270 خيمة رمضانية في كافة إمارات الدولة قدمت خلال الشهر الفضيل 850 ألفاً و770 وجبة إفطار رمضانية بقيمة إجمالية بلغت 18 مليون درهم.

كما خصصت الهيئة 4 ملايين و320 ألف درهم لمشروع المير الرمضاني وقامت فروع الهلال الأحمر بتوزيع بطاقات المير الرمضاني على 14 ألفاً و400 مستفيد مقدمة من الجمعيات التعاونية والمجمعات التسويقية في مختلف أنحاء الدولة، ليستهدف مشروع المير الرمضاني محدودي الدخل والمتعففين من الأسر وحاضنات الأيتام والفئات المحتاجة توفير متطلباتهم الأساسية من المواد الغذائية خلال شهر رمضان.

وجاء في التقرير بأن قطاع المساعدات المحلية بالهلال الأحمر قام بإعداد الكشوفات الخاصة بالمستفيدين من مشروعي زكاة الفطر وكسوة العيد، حيث تم توزيع زكاة الفطر على 16 ألفاً و500 مستفيد من براعم الهلال الأحمر المسجلين بالفروع والأسر المعوزة، وبلغ إجمالي المبلغ المخصص لزكاة الفطر 4 ملايين و840 ألف درهم، كما تم تخصيص مليون و500 ألف درهم لمشروع كسوة العيد داخل الدولة وبلغ عدد المستفيد منه 3000 شخص.

أدوار

وعلى صعيد العمل الميداني، أوضح التقرير بأن فروع الهيئة وإدارات المساعدات الاجتماعية وتوعية المجتمع والأيتام والمتطوعين بالهلال الأحمر شاركت في تنفيذ عددٍ من المبادرات في عام زايد خلال شهر رمضان، وذلك لتفعيل دور الهلال الأحمر الإنساني والمجتمعي وإيضاح ونشر رسالته خلال الشهر الكريم.

حيث شارك موظفو ومتطوعو الهلال الأحمر في تنظيم الاحتفال بيوم زايد للعمل الإنساني ويوم اليتيم في العالم الإسلامي وتنظيم الصائمين بالخيام الرمضانية بمسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي والعديد من الخيام الرمضانية الأخرى.

جهود

كثفت فرق الدعم النفسي وموظفي الإدارات المختصة بالفروع خلال الشهر الكريم من زيارة الأسر المتعففة وكبار السن ومساعدة أصحاب الهمم والمشاركة في حملات التبرع بالدم، وإجراء الفحوصات الطبية للصائمين في الخيام الرمضانية، وتعريف الصائمين ببرنامج أنماط الحياة الإيجابية.