شرطة دبي تستعرض استراتيجية التميز المستدام

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الدوري للجنة العليا للأداء الحكومي المتميز في شرطة دبي، واستمع القائد العام لشرطة دبي لشرح من النقيب إبراهيم أهلي، مدير إدارة التقييم والتميز بالوكالة في الإدارة العامة للتميز والريادة، حول خطة شرطة دبي 2025 للتميز المستدام .

والتي تضمنت ثلاثة برامج أساسية تساعد في الاستدامة المؤسسية في مجالات التميز المختلفة. حضر الاجتماع اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب.

واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء محمد سعيد المري، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، واللواء محمد سعيد بخيت، مدير الإدارة العامة للخدمات والتجهيزات، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط.

كما تطرق الاجتماع إلى استعدادات الإدارات العامة ومراكز الشرطة لجائزة القائد خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعداد القوة للمشاركة في الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية.

وفي ختام الاجتماع تم استعراض جاهزية شرطة دبي لجوائز التميز المؤسسي من خلال المشروع الإلكتروني المبتكر للتميز المستدام الذي يهدف إلى التقييم الذاتي من خلال الذكاء الاصطناعي.