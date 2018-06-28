وفد بحريني يطلع على جهود أبوظبي في رعاية الأحداث

المصدر: أبوظبي - البيان

اطّلع وفد من وزارة الداخلية بمملكة البحرين الشقيقة على جهود وممارسات شرطة أبوظبي في مجال أمن وسلامة المجتمع، وآلية عمل إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة ومهام الدعم الاجتماعي، وجهودها في معالجة المشاكل الاجتماعية، ورعاية الأحداث.

وكان العميد أحمد مسعود المزروعي، مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة، التقى الوفد الضيف برئاسة العقيد عبدالله راشد بوراشد، مدير إدارة شرطة خدمة المجتمع في مملكة البحرين. وبحث الجانبان أوجه التعاون المشترك، بحضور العقيد سيف محمد الدهماني، نائب مدير الإدارة، وعدد من الضباط.

وتعرف الوفد الزائر على الهيكل التنظيمي، والمهام والخدمات التي تقدمها إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة واختصاصاتها، وبرامج تخفيض النقاط المرورية، وآليات الرعاية اللاحقة وسبل تنفيذ برامج التدريب المهني، وتسهيل الإجراءات لتحقيق رضا المجتمع، وتعزيز الأمن والسلامة.

وعبر العقيد عبدالله راشد بوراشد، رئيس الوفد البحريني، عن إعجابه بالمستوى المتطور والمتقدم الذي وصلت إليه شرطة أبوظبي في المجال الأمني والمجتمعي، وما تقدمه من برامج تخفيض النقاط المرورية والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، واستخدام أفضل الأجهزة والتقنيات التي تسهم في تطوير وتحديث العمل.

وكان العميد على سالم البادي، مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، التقى الوفد الضيف برئاسة العقيد عبدالله راشد بوراشد العنزي، مدير إدارة شرطة خدمة المجتمع، وقدم شرحاً عن مستجدات سير العمل وجهود شرطة أبوظبي في استحداث أفضل الوسائل والتقنيات.