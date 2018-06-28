شرطة رأس الخيمة تستعد لـ«استشراف مستقبل المنظومة الأمنية»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

عقدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تحت رعاية اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، الاجتماع التنسيقي حول الاستعداد لإقامة ندوة الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل في المنظومة الأمنية والشرطية، برئاسة العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة بالإنابة، وحضور المقدم قضيب عبدالله الزعابي نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة وممثلي كل من الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة، وإدارة الإعلام والعلاقات العامة، وإدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات.

وناقش الاجتماع كل خطوط الاتصال والتواصل لاستضافة هذه الندوة، واستعراض إجراءات العمل التي تدعم تحقيق أهداف ندوة الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل في المنظومة الأمنية والشرطية، ومناقشة كافة الموضوعات التي تتعلق بالمهام المشتركة في الإدارات المعنية بخطط عمل الندوة وسبل تعزيز التعاون والتطوير بين هذه الإدارات لما هو داعم ومحفز لسير عمل برنامج الندوة.

وأشاد العقيد الدكتور ناصر محمد البكر، بأهمية ندوة الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل في المنظومة الأمنية والشرطية في توظيف الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة الرامية إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتنفيذ البرامج والمشاريع المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والارتقاء بالأداء الحكومي، وتسريع الإنجاز، وخلق بيئات عمل مبتكرة، بما يحقق تعزيز المنظومة الأمنية والشرطية بالدولة من خلال تبني الذكاء الاصطناعي كاستراتيجية لما لدوره في تطوير الوظائف باستخدام التقنيات الحديثة.