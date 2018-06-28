مطر الطاير: «طرق دبي» ملتزمة بسياسة التوطين

المصدر: دبي - البيان

أكد مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن برنامج الابتعاث في الهيئة يهدف إلى تجهيز كوادر بشرية مواطِنة قادرة على المساهمة في دفع مسيرة الهيئة للتطوير.

وذلك عبر الرعاية الكاملة لمسيرة الطالب أو الموظف الأكاديمية، لتأهيله في تخصصات ذات العلاقة بعمل الهيئة، مؤكدا التزام الهيئة بالسياسة الوطنية للتوطين، وحرصها على أداء دورها في المسؤولية المجتمعية على أكمل وجه.

وأشاد بالموظفين الفائزين في مسابقة المسارات الوظيفية «المفتاح» الذين كشفوا عن قدرات ومهارات وظيفية تؤكد جدارتهم بالمهام الموكلة إليهم.

جاء ذلك خلال تكريم الطاير لـ 46 خريجاً مواطناً من موظفي الهيئة والطلبة المبتعثين للالتحاق في برنامج الابتعاث لهيئة الطرق والمواصلات، كما كرَّم ثلاثة فائزين في مسابقة المسارات الوظيفية «المفتاح»، وذلك في المبنى الرئيس للهيئة، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والأقسام والموظفين.

وعبّر المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات عن اعتزازه بتكريم 46 خريجًا من برنامج الابتعاث، بينهم أربعة خريجين من برنامج ماجستير الهندسة، وخمسة خريجين من برنامج الماجستير العام، و26 خريجاً من برنامج أكاديمي الدبلوم في تخصص إدارة أعمال، و11 خريجاً من برنامج الابتعاث لطلبة الثانوية العامة.

3 برامج

ويتضمن برنامج الابتعاث لهيئة الطرق والمواصلات ثلاثة برامج هي برنامج أكاديمي ماجستير الهندسة، وبرنامج أكاديمي الدبلوم، وبرنامج أكاديمي الماجستير العام، وتتعلق هذه البرامج بالموظفين الراغبين في استكمال دراساتهم العليا، أما بالنسبة لنظام الابتعاث الطلابي فهو لخريجي الثانوية العامة على مستوى جامعات الدولة، حيث توفر الهيئة رعاية كاملة للطالب المبتعث ومنحه مكافأة مالية شهرية مقطوعة تساعده على نفقات استكمال دراسته الأكاديمية من ناحية، وتشجعه على الاستمرار في تلك الدراسة.