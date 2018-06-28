«إمباور» تعزز غرس ثقافة التبرع بالدم في المجتمع

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»،أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، حملة للتبرع بالدم لصالح مركز دبي للتبرع بالدم بالتعاون مع بلود دونرز كيرلا- الإمارات، وذلك في مستشفى لطيفة بدبي.

وتهدف الحملة إلى دعم أهداف منظمة الصحة العالمية، وتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تسعى إلى بناء مجتمع إماراتي متماسك نابض بالحياة، وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى ترسيخ مجتمع متلاحم ومتماسك، يتبنى قيماً إنسانية مشتركة.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «تأتي حملة التبرع بالدم في إطار المسؤولية المجتمعية والوطنية والإنسانية التي تنتهجها «إمباور» وإيماناً بأهمية تعزيز وغرس ثقافة التبرع بالدم لما فيها من مساهمة في إنقاذ حياة المرضى والمصابين».