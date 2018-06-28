«صحة دبي»: التسجيل في «MyChart» بـ«كبسة زر»

المصدر: دبي - البيان

أنجزت هيئة الصحة في دبي خطوة مهمة ضمن سلسلة تطبيقاتها الذكية التي تستهدف تحسين رحلة المتعاملين والمستفيدين من الخدمات الطبية التي توفرها الهيئة.

وأعلنت «صحة دبي»، عن اختصار مراحل التسجيل في تطبيقها الذكي «MyChart» في «كبسة زر» على الهاتف دون الحاجة إلى الذهاب إلى المستشفيات أو المراكز الصحية للتسجيل في التطبيق والاستفادة من باقة خدماته.

وأوضحت أماني الجسمي مدير إدارة تقنية المعلومات في الهيئة: «أنه وتعزيزاً لاستفادة المتعاملين مع الهيئة من المشروع الطموح «الملف الطبي الإلكتروني الشامل - سلامة»، فقد تم ابتكار تطبيق «MyChart» لتسهيل حصول المتعاملين والمرضى على جميع التقارير الطبية والتعرف إلى مواعيد المراجعة وخطط وبرامج التطعيم، وغير ذلك من الخدمات الطبية المتنوعة».

ولفتت إلى أن التسجيل في التطبيق كان محصوراً داخل المستشفيات والمراكز الصحية، غير أن الهيئة وتلبية لرغبات المتعاملين وتسهيلاً على المراجعين، اختصرت خطوات التسجيل في التطبيق لتكون عبر الهاتف أو أي وسيلة مناسبة ومن أي مكان.

حيث يستطيع كل متعامل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لهيئة الصحة في دبي «https://www.dha.gov.ae» والضغط على زر الدخول في أعلى الموقع، ومن ثم التسجيل في الموقع في حال مستخدم جديد أو الدخول إذا كان مستخدماً سابقاً.

وبعد ذلك يجب على المستخدم الضغط على خيار «MyChart» وإدخال رقم البطاقة الصحية وتاريخ الميلاد وسيصل رمز التفعيل كرسالة نصية، إيذاناً ببدء الاستفادة من التطبيق.

وأضافت الجسمي: «بعد التسجيل مباشرة يمكن لكل متعامل مع المنشآت الطبية التابعة للهيئة الحصول على الملف الطبي الشامل وكل ما يتضمنه من بيانات ومعلومات، موضحة أنه في حال وجود المزيد من الاستفسارات فيمكن للمتعامل الاطلاع على دليل المستخدم في الموقع الإلكتروني أو التواصل مع مركز الاتصال».

ويتوفر تطبيق «MyChart» باللغتين العربية والإنجليزية في متجري «أندرويد وآبل»، ويتيح للمتعامل الحصول على العديد من المعلومات، والاطلاع على نتائج التحاليل المخبرية والوصول إلى ملخص الملف الطبي والتعرف إلى المواعيد وخطة التطعيم والأطباء الزائرين وأية معلومات عن مستشفيات ومراكز هيئة الصحة بدبي، كما يمكنه أيضاً ربط ملفات العائلة الطبية مع بعضها البعض والبحث عن تخصص أو عيادة في دبي.