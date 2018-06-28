«سقيا الإمارات» يستعرض إنجازات الربع الأول لـ«عام زايد»

المصدر: دبي - البيان

عقد مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»، تحت مظلة مؤسّسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور كل من فهد عبدالرحمن بن سلطان، نائب الأمين العام لشؤون المساعدات الدولية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

والدكتور أحمد علي مراد، عميد كلية العلوم في جامعة الإمارات؛ والدكتور عارف سلطان الحمادي، مدير جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ونائب الرئيس التنفيذي للجامعة بالوكالة؛ والمهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج في هيئة كهرباء ومياه دبي.

والمهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي؛ ومحمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة «سقيا الإمارات»؛ وفهد عبدالله بن عفيرا الفلاسي، أمين سر المجلس.

وثمن مجلس الأمناء تكريم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للمؤسسة ضمن الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية خلال الحفل الذي نظمته وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

واستعرض الاجتماع إنجازات «سقيا الإمارات» خلال الربع الأول من «عام زايد» في إطار جهود المؤسسة في مجال العمل الإنساني وإيجاد حلول دائمة وجذرية لمشكلة شُحّ مياه الشرب حول العالم، والتحضيرات للدورة الثانية من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه.