استعراض مبادرات «جودة الحياة» بدبي في مؤتمر بأميركا

المصدر: تكساس - البيان

استعرض ممثلون عن المجتمع التعليمي من طلبة وأولياء أمور ومعلمين ومديري مدارس في المدارس الخاصة مبادرات جودة الحياة والسعادة في دبي، بحضور أكثر من 600 تربوي ومتخصصين وصناع سياسات حول العالم.

جاء ذلك خلال ورشة عمل لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي عقدت في مدينة دالاس بولاية تكساس بالولايات المتحدة الأميركية، تحت عنوان «المجتمع التعليمي.. تعاون ورحمة» ضمن فعاليات مؤتمر المسرعة الدولية للتعليم الإيجابي، والذي تُختتم فعالياته اليوم الخميس وتنظمه كل من الشبكة الدولية للتعليم الإيجابي، ومركزCooperirrder «لإبداء التقدير والاهتمام، ومؤسسة» «LIVE happy»، في الفترة بين 25- 28 يونيو الجاري.

ممارسة مستقبلية

وقال الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي خلال جلسة حوارية حول المسح الشامل لجودة حياة الطلبة في دبي ضمن فعاليات قمة المسرعة الدولية للتعليم الإيجابي إن «جودة الحياة لم تعد مجرد اختيار ورفاهية، فهي بالنسبة إلى المجتمع التعليمي نقطة انطلاق لنا والأساس الذي نبني عليه الممارسة المستقبلية للتعليم في دبي باعتبارها حقاً إنسانياً».

ولفت الكرم إلى أن الصداقة الممتدة مع الشبكة الدولية للتعليم الإيجابي «IPEN»، بالإضافة إلى مشاركتنا في المسرعة الدولية للتعليم الإيجابي قد ساهمتا في تعلم الكثير حول التعليم الإيجابي لبناء شراكات مستقبلية لمزيد من