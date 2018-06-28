شرطة أبوظبي تشارك بفعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بأنشطة مختلفة، ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تحت شعار «كن مع أبنائك.. يكونوا بخير»، وتتضمّن المشاركة، توزيع مطويات وكتيبات تثقيفية بلغات متعددة على متسوقي مراكز دلما مول في أبوظبي، والعين مول، والرويس مول في معارض توعية متخصصة.

وتهدف المشاركة، إظهار الحقائق المتعلقة بآفة المخدرات ووسائل الوقاية منها ومخاطرها، وتوضيح طرق التصدّي لذلك الخطر، ومنها التقدم للعلاج الطوعي من الإدمان لدى الجهات العلاجية، والوقوف سداً منيعاً لمواجهة تلك الآفة التي تفتك بالفرد والمجتمع، كيلا تتفاقم أخطارها المرتبطة بالجريمة والانحراف.

وأكد العقيد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، حرص شرطة أبوظبي على المشاركة بهذا اليوم، تزامناً مع الاحتفاء بهذه المناسبة في الإمارات وبقية دول العالم، إدراكاً لأهميتها في الحفاظ على ديمومة الأمن والاستقرار المجتمعي، وإيماناً بضرورة تكاتف الجهود في الإسهام بمكافحة واحدة من أخطر الآفات المدمرة للمجتمعات البشرية وأجيالها الشابة.

كما نظم قسم مكافحة المخدرات في مديرية شرطة منطقة الظفرة في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، فعاليات متنوعة في مركز سيتي مول بمدينة زايد، اشتملت على توزيع بروشورات ومطويات توعية على الجمهور، فضلاً عن الهدايا التذكارية والتوعوية. وقال العقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة، إن جهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مكافحة المخدرات، حققت نتائج إيجابية.

كما أقيمت فعاليات متنوعة في مركز العين مول التجاري، تحت شعار«كن مع أبنائك، يكونوا بخير»، اشتملت على فقرة تمثيلية، قدمها «شياب دوت كوم»، ركزت على ضرورة مراقبة الآباء لأبنائهم، وتقديم الرعاية لهم، حماية من رفقاء السوء، لكي لا يقعوا في شرك الإدمان.