«الهلال» يقدم 277 ألف درهم لمستشفى في باكستان

المصدر: إسلام آباد - وام

قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعماً مالياً بقيمة 277 ألف درهم لمستشفى «TDC» لعلاج مرضى السكري في إسلام آباد، والذي يمثل التزام دولة الإمارات ومؤسساتها الخيرية والإنسانية باستمرارية تقديم الدعم لهذا النوع من المشاريع لضمان استدامتها.

جاء ذلك خلال لقاء حمد عبيد إبراهيم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية بمقر السفارة مدير وأعضاء مجلس إدارة المستشفى، حيث قدم لهم الدعم المالي.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين المستشفى والمؤسسات الصحية في الإمارات.

وأكد السفير الزعابي أن برنامج المساعدات الإماراتية في باكستان ترتكز على دعم القطاع الصحي.

وقال السفير إن القطاع الصحي يحظى باهتمام القيادة الرشيدة للدولة كونه القطاع الأهم الذي يلامس حياة الإنسان وسعادتهم ومستقبل الأجيال.

معتبراً أن الاستثمار في هذا القطاع هو الأهم والأنجح على المديين القريب والبعيد لاسيما في العنصر البشري وتوفير الكوادر المؤهلة تأهيلاً عالياً لإدارة وتشغيل هذا القطاع الذي يتطلب حرفية عالية وأولوية قصوى ورؤية ثاقبة وبحوثاً ودراسات علمية تفضي إلى اكتشافات مهمة في مجال الطب والرعاية الصحية بجميع جوانبها الوقائية والعلاجية لضمان قدرة هذا القطاع على مواكبة التطور العالمي في مجال الطبابة والاختراعات العلمية والتقنيات الحديثة التي باتت تشكل أساس التقدم في قطاع الصحة.

وكان سفير الدولة ورئيس الوزراء الباكستاني السابق قاما بافتتاح مستشفى «TDC» لعلاج مرضى السكري في إسلام آباد نهاية أبريل الماضي والذي قامت هيئة الهلال الإماراتي بتقديم دعم سخي لإنشائه، حيث يعد المستشفى الأول من نوعه في جميع أنحاء باكستان المتخصص في علاج مرضى السكري.