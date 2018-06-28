استكمال برنامج التميز الرقمي «سابق»

المصدر: الشارقة - البيان

استكملت بلدية الشارقة التحول الرقمي في كل خدماتها وقطاعاتها وتعاملاتها من خلال برنامج «سابق» لتحويل بيئة العمل إلى بيئة رقمية ذكية بالكامل، بما يرسخ ثقافة الابتكار.

ويحقق الرؤية الاستراتيجية لحكومة الإمارة، حيث يأتي هذا التحول في إطار رؤية واستراتيجية البلدية لتقديم كل خدماتها بسهولة ويسر والعمل على مدار الساعة، بما يحقق أعلى نسبة من معدلات السعادة والإيجابية، ولتكون جميع الخدمات المقدمة للجمهور ذكية بالكامل.

وأكد عبد الله علي القايدي، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، ورئيس فريق التحول الرقمي في البلدية، أن البلدية تسير بخطى ثابتة نحو التميز، وتقديم خدماتها بالشكل الأمثل، وتسهيل التعامل بين إداراتها وأقسامها المختلفة، لدفع عجلة التطور والنمو وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز في العمل بطريقة إبداعية مبتكرة، تخطو بها البلدية خطواتها نحو التحول الرقمي الذي بات المحرك الرئيسي للعمل في مختلف المجالات، كما أنه بات وجهة الدولة كطريقة عمل ونواة نجاح.

وأشار إلى أن إطلاق منصة موحدة تواكب التطور الرقمي والتقني، تهدف إلى زيادة الكفاءة والفاعلية و إسعاد المتعاملين.