مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي يعزز خدماته في العين

المصدر: أبوظبي - وام

يوفر مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي ــ العين»، أحد مرافق الرعاية الصحية عالمية المستوى التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، خدمات العيادات الخارجية والرعاية المتميزة على نمط نموذج الرعاية الفريد الخاص بكليفلاند كلينك للمرضى في مدينة العين والمنطقة الشرقية.

وتتيح هذه الخطوة للمرضى في مدينة العين والمناطق المحيطة بها الاستفادة بسهولة من الخدمات الطبية المتخصصة المتميزة من خلال النهج المتكامل للرعاية الصحية الذي يتبعه مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي». فقد أصبح بإمكانهم حجز المواعيد في اختصاصات أمراض القلب والرئة والطب العام وأمراض الأعصاب والجهاز الهضمي والسمنة وتقييم الحالات الطبية القلبية والعامة قبل الجراحة وبعدها والتصوير الطبقي المحوري وتصوير «بي إي تي» في أيام محددة من الأسبوع.