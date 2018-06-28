«أطفال الشارقة» تُطلق معسكرات صيفية مطلع يوليو

المصدر: الشارقة - البيان

تطلق "أطفال الشارقة" التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، عدداً من المعسكرات خلال العطلة الصيفية للأطفال من أبرزها: المعسكر الصيفي الثاني عشر «أكون»، والذي سينطلق مطلع شهر يوليو بمركز الطفل في الرقة ويستهدف الأطفال من الفئة العمرية من 6-12سنة، ويسعى إلى تحقيق الرعاية الاجتماعية والصحية لهم وتطوير مهاراتهم.

وسيقام «معسكر صيفي للأطفال»، ويحمل هذا العام شعار «مغامرة في اليابان»، خلال الفترة من 15 يوليو حتى 2 أغسطس المقبلين، ويستهدف المعسكر أطفال المراكز والجمهور ضمن الفئة العمرية من 6-12 سنة، بمركزي الطفل في الحيرة والخالدية بمدينة الشارقة، ومركزي الطفل في البطائح والمليحة بالمنطقــة الوسطـى.

ويتضمن المعسكر باقة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الهادفة التي تُتيح للأطفال فرصة استثمار أوقاتهم في العطلة الصيفية للمدارس، وكذلك تطوير مهاراتهم المختلفة واكتساب مهارات جديدة تُسهم في تنمية مواهبهم وتنشيط مداركهم وقدراتهم الفكرية والإبداعية والحركية، واكتشاف ميولهم ورغباتهم من خلال حزمة من البرامج التي سيحظون بها على مدى أيامها.