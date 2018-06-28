انطلاق دورة فوج عام زايد في مدارس شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلقت في إدارة مدارس الشرطة بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي دورة فوج عام زايد للتأهيل المهني رقم (27) بمشاركة 55 شرطياً مستجداً.

واوضح العميد مهنا محمد النعيمي مدير الإدارة أن هذه الدورة تهدف إلى تزويد المنتسبين بكل ما يحتاجون إليه من المعارف والمهارات التي تؤهلهم للعمل الشرطي في إطار حرص شرطة أبوظبي على رفد الإدارات الشرطية بكوادر مؤهلة ومدربة من أبناء الوطن وفق افضل الممارسات العالمية المتقدمة، لتمكينهم من أداء مهامهم وواجباتهم الأمنية على أفضل وجه لتعزيز مسيرة الأمن والاستقرار في المجتمع.

وكانت إدارة المدارس أطلقت اسم (فوج عام زايد) على هذه الدفعة في إطار مبادرات عام زايد 2018 ليكون الاسم وساماً على صدور خريجيهــا، وذلك من منطلق حرص القيــادة العامــة لشرطـة أبوظبـي على تعزيز قيم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وتنفيذاً لاستراتيجية عام زايد لتعزيز قيم الحكمة والاحترام وبناء الإنسان والاستدامة.