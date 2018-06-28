بلدية العين تطلق تقريرها السنوي

المصدر: العين ـ داوود محمد

أصدر قسم البحوث والدراسات في بلدية مدينة العين الإصدار الجديد من التقرير السنوي للعام 2017 الذي يوثق عبر خمسة فصول أبرز الإنجازات التي حققتها البلدية في مجالات البنية التحتية وخدمات البلدية وأنشطة التواصل والموارد البشرية والشؤون المالية والقانونية، وقد صدر التقرير في نسختين ورقية وإلكترونية.

وأكد الدكتور خالد المنصوري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، أن التقرير السنوي بما يشمله من معلومات وبيانات يهدف إلى أن يكون مرجعاً مثالياً للباحثين والمهتمين في جميع المجالات، وأن يقدم لصانعي القرار والمعنيين في القطاعين العام والخاص أحدث وأشمل البيانات.

ومن أمثلة الإنجازات على مستوى البنية التحتية والمرافق العامة التي ألقى الضوء عليها، افتتاح 4 مسالخ حديثة بأحدث الأجهزة وأرقى المعايير العالمية وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمسالخ الجديدة 1600 ذبيحة للمواشي الصغيرة في الساعة. أما فيما يختص بالمشاريع الرأسمالية فقد ألقى التقرير السنوي الضوء على مشاريع القطاع الشمالي التي تضم شبكات ري زراعية ومصدات الرياح وحدائق وغيرها من المشاريع الحيوية للقطاع.

وفيما يتعلق بالطرق أوضح التقرير بأنه تم إنجاز 7 مراحل من خطط وبرامج ومشاريع الصيانة للطرق الحضرية بالمدينة، يقع معظمها في وسط المدينة ويربط مداخلها ومخارجها وبين أحيائها الشعبية ومناطقها السكنية في الضواحي، إلى جانب عرض جداول حول إحصائيات الصيانة ومياه الري والأفلاج والعناصر النباتية وغير النباتية ومكافحة الآفات، وتم عرض مؤشرات الأداء التي تخص معالجة المشوهات في الوقت المناسب والتي بلغت 100%، وأطوال المماشي ومسارات الدراجات التي بلغت 784 كم، و102 كم، ونسبة تنفيذ المشاريع الرأسمالية في الوقت المعتمد التي بلغت 99.6%.

ورصد التقرير في فصله الثاني خدمات الأراضي والعقارات بما يضم صفقات البيع والشراء للعقارات، وتسليم 162 مسكناً للمواطنين في مشروع الشعيبة. كما تناول الفصل الثاني إحصائيات الخدمات المقدمة في مكاتب الخدمة البلدية وخدمة المتعاملين من خلال القنوات غير المباشرة وخدمات تراخيص البناء والبيانات المكانية، وخدمات المواد الغذائية والأعلاف والصحة والرقابة العامة.

فقد بلغت معاملات الأراضي والعقارات المقدمة في مكاتب الخدمة البلدية 66350 معاملة، بزيادة بلغت 17% عن العام 2016.