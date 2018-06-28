بلدية عجمان تستقبل وفداً من هيئة الشارقة للوثائق

المصدر: عجمان ـ البيان

استقبلت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان وفداً من هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف للاطلاع على العمل الإعلامي في الدائرة، حرصاً من دائرة البلدية والتخطيط على تبادل الخبرات المثمرة وفتح آفاق التعاون المشترك مع كافة الجهات والدوائر داخل الدولة.

وأكد إبراهيم صمره الشحي رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام خلال استقباله للوفد أن الدائرة تسعى وبتوجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة على توطيد العلاقات البناءة مع كافة الجهات والدوائر والمؤسسات ولا تدخر جهداً يذكر لتشريع أبواب تبادل المعلومات والبيانات والبحث عن مجالات التنسيق المتنوع والشامل.

وأوضح أن العمل في قسم العلاقات يتجه نحو منحى التجديد الدائم ومواكبة كافة التقنيات الحديثة وتسخيرها لإحداث التغيير المطلوب الذي يلمس أثره الجميع، موضحاً أن المسؤولية الملقاة على عاتقنا كبيرة فالإعلام لم يعد مقتصراً اليوم على الأخبار التي تتداولها الصحف وتتناقلها وسائل الإعلام المسموعة والمرئية بل أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي منصة مؤثرة جداً وذات فعالية كبيرة.