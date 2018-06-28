«الصحة» تستضيف 3 أطباء زائرين خلال يوليو

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن استضافة 3 أطباء زائرين خلال شهر يوليو المقبل لتقديم الاستشارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية للمرضى المحتاجين لتجنيبهم السفر إلى الخارج للبحث عن العلاج.

وسيزور الدكتور برهام أبودية استشاري أمراض الجهاز الهضمي والتنظير المتقدم مستشفى الكويت في الفترة من 8 إلى 12 يوليو، بينما يزور الدكتور حفيظ رحمن استشاري أمراض نساء وجراحة تنظير بالمنظار في مستشفى بي في إس ميموريال، مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال يومي الـ 8 والـ 9 من الشهر نفسه، في حين سيقوم الدكتور كريم زايد مستشار في مركز جراحة العظام والطب الرياضي وجراحة الصدمات في ماينز بألمانيا، بزيارة مستشفى صقر في الفترة من 22 إلى 26 من الشهر.