تعاون بين مواصلات «الإمارات» و«عجمان» في خدمات قطر المركبات

المصدر: دبي - البيان

أبرمت مواصلات الإمارات عقداً مع مؤسسة المواصلات العامة في عجمان يتم بموجبه الاستفادة من الخدمات الفنية التي تقدمها مواصلات الإمارات في مجال قطر المركبات.

وقّع العقد في مقر مواصلات الإمارات بدبي كل من المهندس عامر علي الهرمودي المدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية بالمؤسسة، ومن جانب مواصلات عجمان وقعه أحمد صقر المطروشي المدير التنفيذي لقطاع العمليات بالإنابة، بحضور محمد مادح مدير وحدة المساعدة على الطريق، وعدد من موظفي الطرفين.

وأثنى المهندس عامر الهرمودي على الثقة الغالية التي منحتها مؤسسة المواصلات العامة في عجمان بالخدمات الفنية التي تقدمها مواصلات الإمارات، مشيداً باختيارهم المؤسسة للاستفادة من خدماتها في مجال قطر المركبات من مختلف إمارات الدولة.

وأفاد الهرمودي بأن مواصلات الإمارات تحرص على تقديم خدمات فنية بجودة عالية في مجال قطر المركبات تتوافق مع أفضل المواصفات والمعايير المعتمدة محلياً وعالمياً، ومؤكداً أن فريق العمل على أتم الجاهزية لأداء المهام المنوطة بهم بموجب هذا العقد على النحو الأمثل وعلى مدار الساعة، والحفاظ على المستوى المطلوب من الأداء والكفاءة والاحترافية التي تحقق رضا وسعادة مواصلات عجمان، والوفاء بمتطلباتها وفقاً للبنود المختلفة في العقد.

وأوضح المدير التنفيذي لدائرة الخدمات الفنية أن المؤسسة تعتبر الشريك الأمثل في مجال الخدمات الفنية لاسيما في خدمات قطر المركبات لخبرتها العريقة في هذا القطاع من خلال وحدة المساعدة على الطريق، حيث حققت الوحدة نجاحات لافتة ونمو متواصل في حجم أعمالها، باعتبارها الأولى من نوعها على مستوى الدولة، نظراً للمنهجية المبتكرة والذكية التي تعتمد عليها لدى تقديم خدماتها لكافة المتعاملين، حيث استفادت من خدمات الوحدة أكثر عن 58 ألف مركبة خلال عام 2017.