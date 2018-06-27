عبدالله بن زايد يزور مسجد سيدي سيد في أحمد آباد

المصدر: وام

زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مسجد "سيدي سيد" في مدينة أحمد آباد الذي يعد رمزا لولاية غوجرات المزدهرة تحت الحكم الإسلامي واكتسب سمعة بالبراعة المعمارية ولا سيما للعمل الشبكي المزخرف أو ما يعرف باسم "جالي" في مصطلحات اللغة الهندية العامية وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية الهند.

وتجول سموه في أرجاء المسجد الذي يمزج بين العمارة الإسلامية وبين الهندوسية ويحوي على 10 نوافذ شبكية منحوتة من حجر على الأقواس الجانبية والخلفية.

واطلع سموه على الخلجان الموجودة في الممر المركزي التي تحيط بها ألواح شبكية حجرية منحوتة من تصاميم الأشجار المتشابكة وأوراق الشجر وعزر النخيل.

وأشاد سموه بالتصميم الهندسي المتميز لمسجد سيدي سيد وجمالياته المعمارية المتنوعة.. معربا سموه عن سعادته بزيارة هذا المعلم البارز في مدينة أحمد آباد والذي يحظى بإقبال ملايين الزوار سنويا.

رافق سموه خلال الزيارة الدكتور أحمد عبدالرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند.