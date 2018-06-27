"الوطني للأرصاد" طقس حار و مغبر بوجه عام غائم جزئيا أحياناً

المصدر: وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد " أن يسود الدولة غدا طقس حار و مغبر بوجه عام غائم جزئياً أحيانا وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام خلال النهار تنشط أحياناً خلال الليل وصباح الغد الباكر تكون مثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة.

وحركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 30 كم/ ساعة بوجه عام خلال النهار تصبح شرقية الى جنوبية شرقية / 25 - 35 كم / ساعة خلال الليل تصل 42 كم / ساعة أحياناً على البحر وبعض المناطق المكشوفة.. و الخليج العربي متوسط الموج يضطرب أحياناً شمالاً خلال الليل .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:18 والثاني عند الساعة 01:06

والجزر الأول عند الساعة 07:53 والجزر الثاني عند الساعة 4818.

ويكون بحر عمان متوسط الموج يضطرب أحياناً خلال الليل ويحدث المد الأول عند الساعة 10:43 والمد الثاني عند الساعة 21:22، والجزر الأول عند الساعة 16:22 والجزر الثاني عند الساعة 04:10.

وفيما يلي درجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى و الصغرى المتوقعة على الدولة غدا.

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 45 29 40 10

دبي 43 32 35 10

الشارقة 44 28 40 10

عجمان 43 28 45 15

أم القيوين 43 29 40 10

رأس الخيمة 41 32 45 15

الفجيرة 44 33 75 10

العين 46 32 30 10

ليوا 47 29 35 10

الرويس 44 28 50 15

السلع 43 29 40 10

دلما 42 30 55 15

طنب الكبرى 40 32 55 25

طنب الصغرى 40 32 55 25

أبوموسى 40 32 55 25