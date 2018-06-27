عبدالله بن زايد يلتقي حاكم ولاية غوجرات الهندية

المصدر: وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مع أو. بي. كوهلي حاكم ولاية غوجرات في مدينة أحمد آباد بولاية غوجرات وذلك في إطار الزيارة الرسمية لسموه إلى جمهورية الهند.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وولاية غوجرات وسبل تعزيزها وتطويرها وتنمية أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات القوية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية الهند ..معربا عن تطلعه إلى تعزيزها وتنميتها في العديد من المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

من جانبه رحب حاكم ولاية غوجرات بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق ..مشيرا إلى أن زيارة سموه إلى ولاية غوجرات تعكس حرص قيادتي البلدين على تبادل الزيارات واللقاءات ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

كما أعرب عن تمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

حضر اللقاء الدكتور أحمد عبدالرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند.