الإمارات تشهد خسوفاً كلياً للقمر يوليو المقبل

المصدر: وام

تشهد دولة الإمارات والجزيرة العربية ظاهرة الخسوف الكلي للقمر مع ليلة 27 / 28 يوليو المقبل حيث ستبدأ الظاهرة الساعة 21:14 بالتوقيت المحلي لدولة الامارات عندما يدخل القمر في منطقة شبه الظل ويبهت ضوء القمر قليلا .. فيما ستبدأ مرحلة الخسوف الجزئي ويلاحظ تقلص ضوء القمر من الساعة 22:24 إلى الساعة 02:19 بعد منتصف الليل وذلك وفقا لسعادة ابراهيم الجروان نائب المدير العام لمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك .

وأفاد الجروان انه مرحلة الخسوف الكلي فستكون بين الساعة 23:30 إلى الساعة 01:13 بتوقيت الامارات بفترة تصل إلى 103 دقائق أو 1 ساعة و 43 دقيقة لمرحلة الخسوف الكلي وهي أطول فترة لمرحلة الخسوف الكلي في القرن الحالي حيث سيعبر القمر عند ذروة مرحلة الخسوف الكلي مركز منطقة ظل الأرض الساعة 12:21 بعد منتصف الليل وهو في موضع الأوج أي الموضع الأبعد له إلى الأرض في مداره حولها خلال الشهر القمري حيث سيكون عند ذروة الخسوف على بعد يقارب 402000 كم وسيكون القطر الظاهري للقمر صغيرا نوعا ما لابتعاد القمر و يكون مقداره ما يقارب 31 دقيقة قوسية " الدرجة تعادل 60 دقيقة قوسية " علما بأنه يبلغ قطر القمر إلى ما يقارب 34 دقيقة قوسية عندما يكون في موضع الحضيض وهو الموقع الاقرب له إلى الارض خلال الشهر القمر و يبعد قرابة 360000 كم وستنتهي الظاهرة كليا بجلاء القمر من منطقة شبه الظل للارض الساعة 3:28 فجرا بتوقيت الامارات.

وسيبهت ضوء القمر قليلا مع شبه الظل ثم مع مرحلة الخسوف الجزئي سيتقلص ضوء قرص القمر النير بعدها إلى أن يدخل كامل قرص القمر في منطقة ظل الأرض مع مرحلة الخسوف الكلي ويكتسي باللون الأحمر النحاسي الناتج من انكسار لبعض أشعة الشمس في الغلاف الجوي للأرض وتحللها وسقوط الضوء الأحمر على القمر والسبب العلمي لهذا الضوء الأحمر سببه انعكاس أشعة الشمس في الغلاف الجوي للأرض بسبب انكسارها حيث تتبعثر وتتشتت جميع ألوان الطيف المرئية باستثناء اللون الأحمر والبرتقالي لأن طولهما الموجي أطول من الألوان الأخرى فينفذ من حواف الغلاف الجوي ويصل إلى الأرض ويعطي هذا اللون الأحمر الذي يراه الناظرون.

وتعتبر الظاهرة الخسوف الثاني الذي تشهده الأرض العام الحالي وكان الخسوف الأول كليا وحدث في 31 يناير 2018 وشوهد في دولة الامارت جزئيا مع بعد غروب الشمس والخسوف التالي سيكون كذلك كليا وسيحدث في 21 يناير 2019 وسيشاهد جزئيا مع الفجر في الجزيرة العربية .