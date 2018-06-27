عبدالله بن زايد يزور معبد اكشاردام في نيودلهي

المصدر: وام

زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي "معبد اكشاردام" في العاصمة الهندية نيودلهي وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية إلى جمهورية الهند.

واطلع سمو الشيخ عبدالله بن زايد - خلال الجولة - على مقتنيات المعبد التاريخي وما يتضمنه من العمارة والتراث والثقافة التقليدية والفنون الفريدة التي تعود إلى حقب زمنية بعيدة بجانب التماثيل الهندية والقصر الضخم الذي شيد من الحجر الرملي المنحوت.

وأعرب سموه عن اهتمام دولة الإمارات بالفنون والآثار وحضارات الشعوب التي تعزز مفهوم التسامح والتعايش السلمي لمختلف الثقافات والديانات.

رافق سموه خلال الجولة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند.