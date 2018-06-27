شرطة دبي تكرّم الفائزين بجائزة القائد العام

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تكريم الفائزين في جائزة القائد العام في عامها الخامس عشر على التوالي، بحضور عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي بدبي، ومساعدي القائد العام لشرطة دبي.

وعبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مديري الإدارات العامة والفرعية ومراكز الشرطة وعدد من الضباط والأفراد، للاحتفاء بأصحاب الإنجازات ومنحهم أوسمة القائد العام لشرطة دبي في التميز الوظيفي والتميز الإداري والتميز المؤسسي بكافة فئاتهم.

فقرات

وانطلق الحفل، الذي قدمته الإعلامية أميرة محمد، بفقرة الرسم على الرمال للفنانة الإماراتية شيماء أحمد المغيري التي أبدعت باستحضار صور لتاريخ شرطة دبي وهويتها الجديدة، واحتفالها باليوم الذي يتزامن مع احتفال الدولة بالذكرى المئوية لميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، تلا ذلك تقديم فقرة «الطموح المؤسسي..إلى أين نتجه» قدمها المدرّب عبيد مطر الكتبي المدير التنفيذي لشركة إيان الحياة للاستشارات التدريبية.

وقالت ميثاء محمد السبوسي، نائب مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع، في كلمتها: للمرة الخامسة عشرة نقف مجددا في هذه المناسبة السنوية لتكريم كوكبة من الموظفين المنجزين، وباقة من التطبيقات المتميزة في إطار «جائزة القائد العام» للعام 15 على التوالي.

وأضافت: في جائزة القائد لهذا العام تم تحقيق أرقام متميزة، رفعت من حصيلة المشاركات الموثقة منذ انطلاق هذه الجائزة في عام 2004، فقد بلغ عدد المشاركات في مجال التميز الإداري لهذه الدورة (115) مشاركة في (9) فئات، فاز منها (28) مشاركة في المراكز الثلاثة الأولى.

ومنذ عام 2004 بلغ مجموع المشاركات (907) مشاركات. وبلغ عدد المشاركات في مجال التميز الوظيفي (443) مشاركة في (27) فئة، فاز منها (84) موظفا في المراكز الثلاثة الأولى، ومنذ عام 2004 بلغ مجموع المشاركات (3565) مشاركة.

منصة التكريم

وأضافت: «ونحن إذ نكرم الفائزين في جائزة القائد لعام 2018، والفائزين في الدورة الحادية والعشرين لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، فإننا ندعو الجميع إلى أن يجعلوا هدفهم هو الوصول إلى منصة التكريم أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أو أمام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في جائزة وزير الداخلية للتميز، وقد وجهت شرطة دبي أخيرا بإضافة فئة جديدة للفئات الوظيفية وهي فئة (الطالب المبتعث المتميز)»

التميز الوظيفي

وقام اللواء عبد الله خليفة المري بتقليد الأوسمة للفائزين في فئة أوسمة القائد العام والتي تنافس عليها 440 موظفا وموظفة ضمن فئات الضباط وفئات ضباط الصف والأفراد والميدانيين، وذلك لأفضل موظف في المجال الإداري، أفضل موظف في المجال الميداني، أفضل موظف في المجال الفني /‏ التقني، أفضل موظف في المجال الهندسي، أفضل موظف في المجال التخصصي، أفضل موظف في فئة الشباب، ووسام القائد العام للموظفين الجدد، ووسام الموظف المتميز في مجال سعادة المتعاملين، ووسام الموظف المتميز في مجال التحقيق الجنائي /‏ المروري.

كما قلد سعادته الأوسمة للفائزين ضمن فئات الضباط، وذلك لأفضل ضابط في المجال القيادي، وأفضل مدير إسعاد متعاملين، وأفضل ضابط في منصب نائب المدير، أفضل ضابط في المجال الاستشرافي، أفضل ضابط في المجال الفني /‏ التقني، أفضل ضابط في المجال الهندسي، أفضل ضابط في المجال التخصصي، أفضل ضابط في المجال الإداري الإشرافي، أفضل في المجال الإداري، أفضل ضابط في المجال الميداني، أفضل ضابط في مجال المناوبة العامة، أفضل ضابط في فئة الشباب.

خطة 2021

فازت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بأفضل جهة تحقيقا لخطة شرطة دبي 2021 وأفضل جهة في مجال الحوكمة الإدارية والمالية، وفاز مركز شرطة جبل علي بأفضل جهة إسعاد متعاملين، ونالت الإدارة العامة للتميز والريادة بأفضل جهة في مجال الحكومة الذكية وبأسعد بيئة عمل، فيما حصدت الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بأفضل جهة في مجال الابتكار، وحصدت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أفضل جهة في مجال الممكنات، فيما نال قطاع شؤون البحث الجنائي الخاص بمراكز الشرطة أفضل قطاع شرطة على مستوى شرطة دبي.