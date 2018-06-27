شرطة دبي تنبه إلى سبل الوقاية

المصدر: دبي - البيان

شهد اليوم الثاني لفعاليات حملة «كن مع أبنائك.. يكونوا بخير» التي تنظمها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات في دبي مول، تقديم شرطة دبي وشركائها الاستراتيجيين في الفعالية شرحاً حول سبل وقاية الأبناء من براثن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والخدمات التي تقدمها كل جهة في سبيل دعم الأسر والأبناء المتعاطين للتعافي من الإدمان وعدم العودة إليه.

روبوت أمل

وشهدت منصة الحملة إقبالاً من مختلف الجنسيات التي تزور دبي مول التي استغلت الفرصة لإجراء حديث مع روبوت المتطوعة «أمل» الذي تستخدمه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي من أجل توعية الأبناء بمخاطر المواد المخدرة بطريقة ذكية تلامس احتياجاتهم، فيما التقط الزوار الصور مع إحدى السيارات الفارهة التي تعرضها شرطة دبي في الفعالية.

وشاركوا في عدد من المسابقات التوعوية التي تم تقديمها عبر المنصة. وقدم الدكتور يونس محمد البلوشي، مدير إدارة الأبحاث والتوعية والعلاقات العامة في مركز إرادة للعلاج والتأهيل، شرحا حول الخدمات التي يقومها المركز والمتمثلة في العلاج والتوعية وإجراء الأبحاث في مجال الإدمان، مؤكدا أن أبواب المركز مفتوحة دائما للراغبين في الحصول على خدماته عبر الحضور للمركز أو الاتصال على الرقم 042399992.

التأهيل الوطني

كما وقدمت سلوى الحوسني مسؤولة التواصل الاجتماعي في مركز التأهيل الوطني شرحاً حول الخدمات التي يقدمها المركز المتخصص في علاج مرضى الإدمان من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والبرامج والإرشادات الخاصة بمساعدة أولياء الأمور للمساهمة في علاج ذويهم ووقايتهم من العودة للسقوط في براثن المخدرات.