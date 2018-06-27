حميد القطامي: دبي الاختيار الأول للباحثين عن الصحة والسعادة

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، أن مدينة دبي أصبحت الوجهة المفضلة للاستثمار في القطاع الصحي، والبيئة المثلى لنماء ونجاح المستشفيات الخاصة الدولية ومتعددة الجنسيات، فضلاً عن كونها الاختيار الأول للباحثين عن الصحة والسعادة والحياة الهانئة.

وقال معاليه: إن نجاح مدينة دبي في استقطاب المؤسسات والمنشآت الطبية العالمية، يعود لقدراتها التنافسية وإمكانياتها الهائلة، من بنى تحتية ومرافق ومظاهر حضارية، كما يعود لموقعها الجغرافي المميز، ومستوى الرفاهية الذي تتسم به، وحزمة التسهيلات المحفزة على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه، أمس مركز كيرون سالود برشلونة لطب وجراحة العيون لليوم الواحد، الذي يتجاوز حجم الاستثمار فيه 45 مليون درهم.

ودشن معاليه المركز بحضور أنطونيو الفاريز بارثي السفير الإسباني لدى الدولة، وناصر البدور وكيل وزارة الصحة المساعد، وجوزيه ماريا ليريه المدير الدولي للمجموعة، وعدد كبير من الشخصيات، والكادر الطبي والإداري للمستشفى.

وخلال الافتتاح أشار معاليه إلى أن هيئة الصحة بدبي تعد القطاع الصحي الخاص شريكاً استراتيجياً لها، في أعمال التطوير التي تستهدف تعزيز صدارة دبي على خارطة السياحة الصحية، ومن ثم تحقيق هدف استقطاب أكثر من 500 ألف سائح صحي بحلول عام 2020.

وذكر معالي القطامي أن اختيار مجموعة كيرون الطبية العالمية مدينة دبي لتكون مقراً لمركزها الوحيد على مستوى الشرق الأوسط، هو الاختيار الذكي الذي يظهر بوضوح حرص المجموعة على مواصلة نجاحاتها، كما يظهر أيضاً إدراكها لمكانة دبي الدولية، والفرص المستقبلية الواعدة التي توفرها دبي لهذا النوع من الاستثمارات. ومن جانبه قال أنطونيو الفاريز بارثي السفير الإسباني لدى الدولة، إن دبي نجحت في تحقيق الريادة العالمية في مختلف المجالات، ولاسيما المجال الطبي، الذي أصبح أكثر تطوراً في استثماراته ومنشآته الطبية الرائدة.