10 مشاريع مياه بـ 800 مليون درهم خلال النصف الثاني

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشف محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لـ «البيان» عن أن الهيئة تقوم بدراسة 10 مشاريع في قطاع المياه يتوقع طرحها خلال النصف الثاني من العام الجاري على مستوى جميع المناطق التابعة للهيئة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 800 مليون درهم.

وقال إن الهيئة تقوم بدراسة المخطط الشمولي للمياه، بالتعاون مع الاستشاري «ILF» لدراسة احتياجات الهيئة المستقبلية من المياه لمختلف القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية، ووضع الخطط المختلفة للمشاريع المطلوبة من محطات تحلية، وشبكات نقل وتوزيع، ومحطات ضخ، وخزانات مياه.

مشاريع جديدة

وأوضح أنه جارٍ دراسة وطرح مشروع إنشاء خزاني مياه من الخرسانة المسلحة بسعة 10 ملايين جالون لكل خزان بمحطة البريرات في رأس الخيمة، لزيادة السعة التخزينية للإمارة، ودراسة وطرح مشروع إنشاء 3خزانات مياه من الخرسانة المسلحة بسعة مليون جالون لكل منها، مع انشاء محطة ضخ وخط نقل مياه قطر 400 ملم بمنطقة الغيل في إمارة رأس الخيمة.

كذلك جارٍ دراسة وطرح مشروع إنشاء خزاني مياه من الخرسانة المسلحة بسعة 10ملايين جالون لكل منها، مع إنشاء وتمديد خط نقل مياه قطر 600 ملم بمنطقة وادي حقيل في رأس الخيمة.

وأضاف أن الهيئة تدرس حالياً طرح مشروع إنشاء خزاني مياه من الخرسانة بسعة 10 ملايين جالون في مركز توزيع المياه الاستراتيجي الجديد بمنطقة الغيل في إمارة رأس الخيمة، وطرح مشروع إنشاء أربعة خزانات مياه خرسانية بسعة 15 مليون جالون لكل خزان في مركز توزيع المياه الاستراتيجي الجديد بمنطقة الخريجة في إمارة رأس الخيمة.

كما تقوم الهيئة بدراسة وطرح مشروع إنشاء 4 خزانات مياه من الخرسانة المسلحة بسعة 15 مليون جالون لكل خزان بمنطقة الحليو في إمارة عجمان، إلى جانب دراسة وطرح مشروع إنشاء وتمديد وتركيب خطي نقل مياه رئيسين بقطر1400 ملم من محطة تحلية المياه الجديدة في إمارة أم القيوين إلى مركز توزيع المياه الرئيس الجديد في الخريجة.

كما تدرس الهيئة طرح مشروع إنشاء وتمديد وتركيب خط نقل مياه بقطر 1200 ملم من مركز توزيع المياه المقترح بمنطقة الخريجة بإمارة رأس الخيمة إلى مركز توزيع المياه المقترح بمنطقة الحليو بإمارة عجمان، وطرح مشروع إنشاء وتمديد وتركيب خط نقل مياه بقطر 800 ملم من مركز توزيع المياه المقترح بمنطقة الخريجة بإمارة رأس الخيمة إلى مركز توزيع المياه القائم بإمارة أم القيوين.

إضافة إلى دراسة وطرح مشروع إنشاء وتمديد وتركيب خط نقل مياه بقطر 1200 ملم من مركز توزيع المياه المقترح بمنطقة الخريجة بإمارة رأس الخيمة إلى مركز توزيع المياه الجديد بمنطقة الغيل بإمارة رأس الخيمة.

شبكات

وأشار محمد صالح إلى أن أهم المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع المياه خلال عام 2018 على مستوى جميع المناطق، هي: إنشاء وتمديد وتركيب شبكات توزيع مياه من البولي إيثيلين عالي المقاومة، بأقطار مختلفة تتراوح من 400-110 ملم، وبأطوال تزيد عن 150 كم.

وذلك بمناطق توسعات الرفاعة والظيت والجزيرة بإمارة رأس الخيمة، بغرض توصيل المياه لمساكن المواطنين المنفذة ضمن برامج الإسكان المختلفة.

كذلك إنشاء وتمديد وتركيب شبكة نقل مياه من الحديد المرن، وبقطر 800 ملم وبأطوال تقريبية 11 كم، لتوصيل المياه من منطقة الخريجة بالقرب من مشفى الشيخ خليفة التخصصي إلى مدينة بطين السمر ومدينة الشيخ خليفة بإمارة رأس الخيمة، بغرض خدمة مساكن المواطنين التي يتم إنشاؤها ضمن برامج الإسكان المختلفة.

كما تقوم الهيئة بتنفيذ مشروع إنشاء وتمديد وتركيب شبكات نقل وتوزيع مياه من البولي إيثيلين عالي المقاومة والحديد المرن وبأقطار مختلفة من 250 إلى 600 ملم وبأطوال تزيد عن 40 كم، بمناطق وادي شعم والظهوريين وغليلة والجير وشعبيات وادي غليلة بإمارة رأس الخيمة، لتوصيل المياه المحلاة من خزان وادي شعم الجديد سعة مليوني جالون لمختلف المناطق المذكورة.

وكذلك تلبية للاحتياجات المتزايدة من المياه لمساكن المواطنين الجديدة والمشاريع المختلفة بتلك المناطق، إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء وتطوير محطة ضخ مياه في محطة غليلة في إمارة رأس الخيمة، لنقل المياه المحلاة المنتجة من محطة التحلية بمحطة غليلة إلى خزان وادي شعم والرميلة الظهوريين، لخدمة المساكن الحالية والتوسعات المستقبلية.

وتنفيذ مشروع إنشاء وتمديد وتركيب خطوط نقل مياه من البولي إيثيلين عالي المقاومة والحديد المرن وبأقطار تتراوح من 600-160 ملم وبأطوال إجمالية 69 كم بمناطق الجرف والرقايب والحليو في إمارة عجمان، لتوصيل المياه إلى مشاريع الإسكان المختلفة في هذه المناطق، وكذلك مختلف المشاريع الأخرى.

وتنفذ الهيئة كذلك إنشاء وتمديد وتركيب خطوط نقل مياه من البولي إيثيلين عالي المقاومة والحديد المرن وبأقطار تتراوح من 400-160 ملم وبأطوال إجمالية تزيد عن 100 كم بمناطق النعيمية والراشدية والسوان في إمارة عجمان.