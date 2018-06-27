شرطة عجمان تستقطب 400 طالب إلى برامج التدريب الصيفي

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أعلنت القيادة العامة لشرطة عجمان عن انطلاق فعاليات برامج التدريب الصيفي في مطلع يوليو المقبل، وذلك بتنظيم الدورة رقم 19 «شرطة المستقبل».

حيث يتم استيعاب 300 طالب و100 طالبة ويتم تدريبهم على مهارات العمل الشرطي. وتلقت القيادة العامة لشرطة عجمان العديد من الطلبات من الذكور والإناث، ويهدف برنامج التدريب الصيفي لحماية الشباب وصقلهم واستثمار أوقات الفراغ وتنمية مهاراتهم وتعزيز قيم الولاء والانتماء للقيادة والوطن.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان لـ (البيان): درجت القيادة العامة لشرطة عجمان منذ 19 عاما بتنظيم برامج تدريب صيفي للطلبة وهذا العام لأول مرة يتم استيعاب الاناث ضمن برامج التدريب العسكري.

مؤكداً أن هناك إقبالا كبيرا من الفتيات للتسجيل ضمن الدورة مما يؤكد اهتمام وحرص الفتيات بالاستفادة من فترة العطلة الصيفية في الالتحاق بالبرامج التي تعزز الولاء والانتماء للقيادة والوطن وتزيد الوعي الأمني بين شريحة الشباب من الجنسين.

توعية

وأكد القائد العام لشرطة عجمان أهمية دورة شرطة المستقبل في تنمية مهارات الطلبة وإرشادهم وتبصيرهم من خلال المحاضرات المتنوعة والرامية إلى نشر التوعية الأمنية وتدريب الطلاب على الانضباط واستثمار وقت فراغهم.

لافتا إلى أن برنامج دورة الشرطة المستقبل نال جائزة افضل مبادرة للتعليم المستمر لجائزة الشيخ حمدان آل مكتوم التربوية للعام الماضي لما لها من فوائد عديدة تعود للمجتمع، حيث تضاعف عدد الطلاب المشاركين في الدورات على مدار السنوات الماضية، ويأتي هذا العام تنظيم الدورة التاسعة عشرة«لشرطة المستقبل» بزيادة العدد من 200 متدرب في العام الماضي إلى 400 طالب وطالبة.

كما أشار إلى اهتمام وحرص الشرطة على خلق أجيال قادرة على العطاء والبذل من خلال مواصلة العمل واستمرارية قيام مثل الدورات الصيفية لطلاب شرطة المستقبل، مما يؤكد قدوم أجيال قادرة على مواجهة التحديات والدفاع عن مقدرات الوطن وتحملها للمسؤولية، مشيراً إلى أن هناك أعدادا كبيرة تدربت سابقا ضمن الدورات الصيفية تعمل الآن في سلك الشرطة.

ولفت إلى الدور الذي تقوم به شرطة عجمان اتجاه المجتمع من خلال هذه البرامج وغيرها، مما يعزز المسؤولية المجتمعية لشرطة عجمان التي تعمل بكل جد في سبيل تحقيق أعلى معدلات الأمن والأمان، مؤكداً أهمية هذه الدوارات التي من خلالها تساعد في ترسيخ الانضباط بين الشباب.

تدريب

وحول البرامج العملية للطلبة خلال فترة الصيف، أشار القائد العام لشرطة عجمان إلى أنه يتم سنويا استيعاب 100 طالب جامعي لتلقي التدريب العملي من جامعتي عجمان والشارقة وكلية المدينة الجامعية ويتم توزيعهم حسب مساقاتهم العلمية ووفق حاجة البحث العلمي الذي يقوم به الطالب الجامعي، كما إن الشرطة حريصة بالتعاون مع المؤسسات العلمية في تعزيز برامج الابتكار والبحث العلمي لتطوير العمل الشرطي.