273 فكرة إبداعية لموظفي «تاكسي دبي» في مختبر الابتكار الحكومي

المصدر: دبي- البيان

نظمت مؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات مختبر الابتكار الحكومي، حيث أثمر 273 فكرة قدمها الموظفون لدراسة واعتماد تطبيقها أوتحويلها للدراسة والتطوير.

ويهدف المختبر إلى استخلاص أفكار واقتراحات إبداعية تعمل على إحداث تغيير إيجابي في سلسلة خدمات مؤسسة تاكسي دبي، من خلال تعزيز روح الإبداع لدى الموظفين لتشجيعهم على تطبيق الأفكار بفاعلية أكبر لتطوير العمل الحكومي مما يسهم في جعل إمارة دبي الأكثر ابتكاراً في العالم.

وأشار الدكتور يوسف محمد آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي، إلى أن تنظيم مختبر الابتكار الحكومي يأتي في إطار جهود المؤسسة لدعم استراتيجيتها وتوجهاتها المستقبلية إضافة إلى تشجيع موظفيها وتعزيز قدراتهم الإبداعية والذهنية نحو استخلاص أفكار تطور خدمات مؤسسة تاكسي دبي وتسعد متعامليها.

واتسمت الأفكار والمبادرات المطروحة بالتنوع والتميز بفضل المشاركة الفعالة في المختبر من قبل القيادة العامة لشرطة دبي شريكا استراتيجيا ونخبة من المختصين من مختلف الجهات، وعدد من طلاب المدارس، مما أثرى حلقات البحث في توليد الأفكار الإبداعية والمبتكرة للمختبر.