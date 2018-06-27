حمدان بن محمد: الإمارات تقدم نموذجاً عربياً لتحقيق «هجرة معاكسة للعقول»

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أن الإمارات تقدم نموذجاً عربياً لتحقيق «هجرة معاكسة للعقول». وقال سموه على «تويتر»:

«اطلعت على نتائج مسح عالمي نشرته مجموعة بوسطن الاستشارية بالتعاون مع شبكة «نتوورك»، التي تضم 50 موقعاً للتوظيف واستقطاب المواهب حول العالم، وقد احتلت دبي المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً في جاذبيتها المواهب والقوى العاملة».

وأشار إلى أن «نحو 12% من الذين تم استطلاع آرائهم في المسح العالمي الذي شمل 366 ألف شخص من 197 دولة قالوا إنهم مستعدون للانتقال والاستقرار للعمل في دبي».

وأضاف: «نحن نقول لكل هؤلاء: دبي ترحب بكم وبمختلف المواهب والكفاءات، واليوم نقدم نموذجاً عربياً من أرض الإمارات لتحقيق «هجرة معاكسة للعقول»، فنحن لدينا قناعة راسخة بأن المستقبل يتطلب أكبر استثمار في البشر، وتبني الفكر المبدع في الإدارة وتوفير الدعم للطاقات الشابة».