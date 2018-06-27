«الإسعاف» و«مطارات دبي» تبحثان تعزيز التعاون

المصدر: دبي - البيان

بحثت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف سبل تعزيز وتفعيل أطر التعاون مع مؤسسة مطارات دبي للارتقاء بالخدمات التي يقدمها الطرفان، وتحقيق التكامل والتنسيق ووضع إطار عام للتعاون المشترك وتبادل الخبرات بغية الاستعداد والتنسيق المشترك لـ«إكسبو دبي 2020» وتحقيق رؤية واستراتيجية إمارة دبي 2021.

وجاء ذلك خلال زيارة جمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي والوفد المرافق له لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، واجتماعه مع خليفة بن دراي المدير التنفيذي وأعضاء الفريق وكبار المسؤولين بالمؤسسة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين. واطلع الوفد على أفضل الممارسات المتوفرة بالمؤسسة عند وقوع الأزمات والطوارئ والكوارث والحوادث الكبرى ومدى جاهزية الطاقم الإسعافي لإنقاذ المصابين والمرضى.