قائد شرطة رأس الخيمة يتفقّد قسم المرور والدوريات

المصدر: رأس الخيمة - البيان

قام اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة يرافقه العميد طارق محمد بن سيف مدير مكتب القائد العام والخبير سيف الشفيري خبير ومستشار الأداء المؤسسي والاستراتيجي بالقيادة العامة وفريق التفتيش الأمني، بزيارة تفتيشية لقسم المرور والدوريات وذلك تطبيقاً للبرنامج الزمني لنظام تفتيش القائد العام السنوي وفق المعايير المعتمدة للاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث، وضمن مبادرة تعزيز التفتيش للعمل الشرطي، للاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

وكان في استقبالهم العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية والعقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات ورؤساء الأقسام ومديرو الأفرع.