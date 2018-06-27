سيف بن زايد والشيوخ يحضرون أفراح الظاهري والفلاسي

المصدر: ■ أبوظبي - وام

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه حميد جوعان سالم الظاهري، بمناسبة زفافه إلى كريمة عبد الله بن بطي البواردي الفلاسي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، والشيخ أحمد بن ناصر بن زايد آل نهيان.

والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، والشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وعدد من الشيوخ والمعالي الوزراء والسفراء وكبار الشخصيات، وأعيان القبائل، وجمع من المدعوين والأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل مشاركة الفرق التراثية والشعبية ابتهاجاً بالمناسبة.