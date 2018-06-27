2.1 مليون درهم قيمة معثورات مركبات الأجرة في دبي العام الماضي

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

بلغت القيمة التقديرية للمفقودات التي عثر عليها في مركبات الأجرة التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال العام الماضي نحو مليونين و127 ألف درهم، بواقع 30263 مادة مفقودة.

وعملت الهيئة على إرجاعها لأصحابها، سواء بالتواصل مع المتعاملين بعد تقديم بلاغات فقدان لمركز الاتصال التابعة للهيئة، أو عبر التنسيق مع مراكز شرطة دبي التي تتولى متابعة تسليم بعض المفقودات.

وقال أحمد محبوب، مدير الإدارة التنفيذي لخدمة المتعاملين في الهيئة: «إن من أبرز المعثورات التي تم إرجاعها لأصحابها حقيبة تحتوي كيلوغراماً من الذهب، حيث إنه من فور تلقي البلاغ من قبل المتعامل باشر فريق العمل بالتواصل مع السائق الذي كان غير مدرك وجود حقيبة في صندوق سيارته، وإخطاره بتسلمها من الفور للجهات المختصة التي تولت تسليم المتعامل حقيبته في وقت قياسي».

وأوضح أنه عندما يتم العثور على غرض مفقود في وسائل النقل الجماعي ومركبات الأجرة يتم التواصل مع المتعامل وتخييره بين توصيل الأغراض وسداد تكلفة الرحلة لمركبة الأجرة، أو توصيل المعثور من قبل السائق إلى أقرب مركز شرطة لمقر المتعامل، الذي بدوره يقوم بإعطاء إيصال المعثور للسائق لتسليمه لقسم المعثورات والمفقودات وحفظ الرقم في البلاغ.

وعند قيام المتعامل بالتواصل مع الهيئة في وقت آخر يقوم موظف مركز الاتصال بتزويده برقم الإيصال وإبلاغه باسم مركز شرطة دبي الذي يمكنه من خلاله استلام غرضه الذي فقده».

وأضاف: «إذا كان المتعامل خارج الدولة يتم التواصل معه عبر رقمه الدولي أو بريده الإلكتروني للتنسيق معه في تسليم المعثور، أو عن طريق التواصل مع شخص داخل الدولة له علاقة بالمتعامل لاستلام المعثور بالنيابة عنه، وفي بعض الحالات تقوم شركات الامتياز بتسليم المعثور للمتعامل من خلال شركات الشحن والتوصيل».

بلاغات

أوضح أحمد محبوب أنه يتم استلام بلاغات الفقدان عبر مركز الاتصال 8009090، حيث يقوم القسم المختص بالمعثورات والمفقودات باستلام البلاغات من المتعاملين، وحلها بأسرع وقت ممكن بكل اهتمام ودقة للعثور على المفقود.