«دبي للمستقبل» تعلم الأطفال مهارات القيادة المؤسسية

المصدر: دبي - البيان

استضافت مؤسسة دبي للمستقبل برنامج ماجستير إدارة الأعمال للصغار الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و16 عاماً بهدف تعليميهم مفاهيم التوظيف الذاتي والمهارات الأساسية التي يحتاجونها لإدارة المؤسسات التجارية والانخراط في سوق الأعمال.

ويهدف البرنامج الذي جمع دورته الأولى 15 من رواد الأعمال الصغار إلى تعريف الأطفال بمهارات وأساليب التسويق والمبيعات وإدارة الحسابات وأسس المحاسبة والخطط التجارية وإدارة التمويل والقيادة المؤسسية ومسؤولية الشركات.

وأكد عبد العزيز خالد الجزيري نائب الرئيس التنفيذي في مؤسسة دبي للمستقبل، أن برنامج ماجستير إدارة الأعمال للصغار يدعم جهود المؤسسة في ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال على مستوى الشباب وزيادة الوعي بأهميتها اقتصادياً واجتماعياً.