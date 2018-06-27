200 أسرة محتاجة تستفيد من «قافلة عام زايد»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استفادت 200 أسرة محتاجة في رأس الخيمة من «قافلة عام زايد 2018» لجمعية دار البر، وذلك خلال شهر رمضان وعيد الفطر، عبر توفير المير الرمضاني إلى جانب هدية رمضانية، في حين استفادت 470 أسرة من مبادرة «سابع جار»، و450 أسرة من مشروع «المير الرمضاني»، و2500 أسرة من زكاة الفطر.

وأشار علي الشحي، مدير فرع جمعية دار البر في رأس الخيمة، إلى الأيادي البيضاء لأهل الخير الذين تكفلوا بتوفير «السلال الغذائية» للأسر ذات الدخل المحدود، لتوزيعها عليهم في الفرع الذي بادر أيضاً إلى زيارة الأسر المستحقة في منازلها، لإدخال الفرحة إلى قلوب أبنائها. وتوجه بالشكر والتقدير للجهات الراعية والمتعاونة مع مبادرة «قافلة عام زايد».

وفي الإطار ذاته، أنجزت «دار البر» في رأس الخيمة، وفقاً لعلي الشحي، مبادرة خيرية لإطعام 100 أسر مسجلة لدى الفرع خلال العام 2018، وشملت المبادرة حتى الآن 32 أسرة، تسلمت مواد غذائية متنوعة، وقضت المبادرة أيضاً بتوفير وجبة غداء لـ 3 أسر كل يوم جمعة، يقدمها مطبخ «عيال البلاد» في رأس الخيمة، وهي مبادرة تتواصل حتى نهاية العام الحالي.