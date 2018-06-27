سعود القاسمي: القيادة الرشيدة تدعم التعليم للوصول إلى التنافسية العالمية

المصدر: ■رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن التعليم في الدولة يحظى برعاية واهتمام القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم ومتابعة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للوصول إلى التنافسية العالمية بقطاع التعليم بفضل الجهود المتميزة وفق الأنظمة الجديدة والسياسات الحديثة ودعم برامج الابتكار في المدارس واستقطاب الكفاءات التربوية، حتى باتت دولتنا في مصاف الدول المتقدمة من حيث تطور التعليم بمختلف تخصصاته.

وجاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد أمس، طلاب الصف الأول بأكاديمية رأس الخيمة.

وتجاذب سموه خلال اللقاء مع الطلاب الأحاديث حول الجوانب المعرفية والتعليمية والتثقيفية والعملية التي تهم الطلاب في جميع مراحلهم العمرية وتعود عليهم بالفائدة المرجوة.

وشدد سموه على أهمية بذل المزيد من الجهود لتوفير المناخ التعليمي المناسب لأطفالنا لتنمية مواهبهم ومهاراتهم المختلفة، مثنياً على جهود إدارة الأكاديمية لما تبذله لطرح الأفكار الهادفة والبناءة لتدعيم مسيرة التعليم. حضر اللقاء الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، وراشد سويدان الخاطري مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.