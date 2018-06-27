شرطة أبوظبي تنقل مصاباً جواً إلى «مدينة خليفة الطبية»

المصدر: ■ أبوظبي - البيان

نقلت طائرة الإسعاف الجوي في إدارة طيران شرطة أبوظبي بقطاع العمليات المركزية، مواطناً في العقد الثالث من عمره، من مستشفى الفجيرة إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي.

وكانت غرفة عمليات طيران شرطة أبوظبي تلقت بلاغاً من مركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات، يفيد بتعرض مواطن لإصابات نتيجة حادث مروري، ويرقد في مستشفى الفجيرة، وتستدعي حالته الصحية نقله إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية بأبوظبي.

وأقلعت طائرة الإسعاف الجوي من الفور لتنقل المصاب البالغ من العمر 28 عاماً، ووفرت له الرعاية الطبية اللازمة أثناء نقله بالطائرة المروحية، إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية لاستكمال العلاج.