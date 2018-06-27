600 حيوان نافق في عزب ومزارع دبي شهرياً

المصدر: دبي - مريم المرزوقي

تخطط بلدية دبي إلى توفير خاصية «حرق الحيوانات النافقة» ضمن مشروع محرقة النفايات الخطرة والطبية في جبل علي، المتوقع عملها في 2020.

مضيفة أنها تتعامل شهرياً من خلال إدارة خدمات الصحة العامة مع 600 حيوان نافق بإجراءات خاصة. وتفصيلاً، قالت زهور الصباغ، مدير إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي، إن الإدارة تتعامل شهرياً مع 600 حيوان نافق من العزب والمزارع في الإمارة.

مضيفة أن المسؤولين والعمال المشرفين على مزارع عزب تربية الماشية في دبي عليهم التواصل مع إدارة النفايات التابعة لبلدية دبي للتخلص من الحيوانات النافقة في العزب والمزارع حسب الإجراءات الخاصة بذلك لدى إدارة النفايات.

خدمات

وأضافت أن الإدارة تقدم حزمة خدمات متميزة للمتعاملين من أصحاب العزب والمزارع الحاصلين على البطاقات الصحية البيطرية في دبي، مثل خدمة معالجة الحيوانات، والبرامج الوقائية، ومكافحة الطفيليات الخارجية والداخلية، والتلقيح الصناعي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مركز الاتصال في بلدية دبي.

موضحة أنه في حالات نفوق أعداد كبيرة من الحيوانات أو الطيور لا بد على المتعاملين أن يتواصلوا من فورهم مع مركز الاتصال في بلدية دبي أو الاتصال المباشر مع قسم الخدمات البيطرية الذي يقوم بإجراءات التحري والتقصي عن أسباب نفوق الحيوانات، لاتخاذ ما يلزم لضمان عدم انتشار المرض في تلك المزرعة.

حاويات

وقال عبد المجيد سيفائي، مدير إدارة النفايات في بلدية دبي، إن البلدية توفر عدداً من الخدمات للمزارع والعزب في دبي، منها خدمة إزالة الحيوانات النافقة من المزارع، إضافة إلى توفير 150 حاوية خاصة سعة 10م³ لتخزين مخلفات روث الحيوانات ونقلها إلى مواقع التخلص من النفايات. وأضاف أن الإدارة تتخلص من جميع الحيوانات النافقة عن طريق «الطمر» في مكبات النفايات.

وفي بعض الحالات يتم التخلص من «الطيور» مثل الدواجن في محرقة النفايات الطبية بمنطقة جبل علي. وأوضح أن المؤسسة ستقوم مستقبلاً بتوفير خاصية «حرق الحيوانات النافقة» صغيرة ومتوسطة الحجم ضمن مشروع محرقة النفايات الخطرة والطبية الجديدة في جبل علي، التي من المتوقع أن تبدأ العمل في 2020.

وأشار إلى أنهم وفروا عدداً من الخدمات للعزب والمزارع في دبي، إذ تنقل الآليات العاملة الحيوان النافق وفقاً لحجمه ونوعه، بعد أن يخرجه العمالة في المزارع والعزب إلى خارجها، مضيفاً أنه لا بد على صاحب المزرعة أو أحد العمالة المسؤولين التواصل مع بلدية دبي عبر مركز الاتصال الموحد، لطلب إزالة ونقل الحيوانات النافقة، ليتم بعدها متابعة إغلاق البلاغ من قبل الموظفين المعنيين بإدارة النفايات.

التزام

وأكد مدير إدارة النفايات أن البلدية توعي العاملين في العزب والمزارع، وأصحاب الحيوانات بأهمية التزامهم بعدم التخلص من الحيوانات النافقة على الطرقات، أو في الأماكن العامة نهائياً، الأمر الذي يؤدي إلى تحولها إلى جيفة وانبعاث روائح كريهة، كما تهدد الصحة العامة بانتشار الأمراض والأوبئة وتشويه المنظر العام.

وأضاف أن إدارة النفايات تلتزم كأحد الوحدات التنظيمية الفاعلة في بلدية دبي، بمتابعة جمع ونقل ومعالجة جميع النفايات المنتجة بالإمارة وفق أحدث الطرق والأساليب العالمية وبأعلى مستويات التميز بهذا المجال، وبالتالي تحقيق الاستدامة البيئية التي تنبثق من خلال رؤية الدائرة المتمثلة «ببناء مدينة سعيدة ومستدامة» والخطة الاستراتيجية لبلدية دبي (2016 - 2021).