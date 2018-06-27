المري: منتسبو «الإقامة» عند حُسن ظن القيادة

توجّه اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بالشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على هذه المكرمة الطيبة للوكيل أول سالم البدواوي، والتي تأتي لتعكس حرص سموه على تقدير جهود العاملين المتميزين في تأدية واجبهم والثقة بتلك الجهود.

مؤكداً أن كافة المنتسبين للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي حريصون على ترجمة رؤية وتوجهات سموه التي يؤكد فيها أن السعادة هي أسلوب حياة مجتمع الإمارات، والهدف الأسمى للعمل الحكومي.

وأكد اللواء محمد المري أن كافة المنتسبين للإدارة على العهد بمواصلة عملهم بكل الجد والاجتهاد ليكونوا دائماً عند حُسن ظن سموه لتحقيق مزيد من التميز والرقي في خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة.