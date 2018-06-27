«تنفيذي الشارقة» يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة

المصدر: ■ الشارقة - البيان

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، الاجتماع الأسبوعي للمجلس التنفيذي.

وذلك صباح أمس بمكتب سمو الحاكم. وبحث المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجلسة، وأصدر خلالها المجلس عدداً من القرارات بما يحقق المصلحة العامة ودفع عجلة التطوير والتنمية في إمارة الشارقة بما يخدم المواطنين والقاطنين على أرضها.

واعتمد المجلس الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وبين الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس لجنة الهياكل التنظيمية، أن الهيكل التنظيمي للأمانة العامة بالمجلس يأتي انسجاما مع رؤية وأهداف إمارة الشارقة، ويضم الهيكل الجديد عدداً من الإدارات والأقسام التي تلبي اختصاصات المجلس ويحقق الأهداف المرجوة.

ووافق المجلس على طلب القيادة العامة لشرطة الشارقة في إيفاد أحد موظفيها لاستكمال دراسته في المملكة المتحدة للحصول على درجة الماجستير.

وناقش المجلس مشروع قرار مقدم من مجلس الشارقة للتعليم بشأن تعيين مشرفات حافلات مدرسية في إمارة الشارقة.

وأوضح الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم أن مشروع القرار من شأنه الحفاظ على سلامة الطلبة والنظام داخل الحافلات، كما سيسهم في مساعدة الطلاب على عبور الطرق والتأكد من تسليمهم لذويهم، وسرعة التعامل في الحالات الطارئة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري على مشروع قانون بشأن تنظيم الوساطة العقارية في إمارة الشارقة، ووجه المجلس برفع مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توطئة لإصداره ووفقاً لما هو معمول به في إصدار القوانين في الإمارة.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة من صاحب السمو حاكم الشارقة.

وأصدر المجلس القرار رقم «22» بشأن فض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل السنوي الثالث عشر للمجالس البلدية، وذلك في يوم الأحد الأول من يوليو المقبل.