«أبوظبي للجودة» يتحقق من دقة أدوات القياس الطبية

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المسؤولة عن تطوير البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي، وفي إطار مشروع أدوات القياس الطبية عدداً من عمليات التحقق من دقة أدوات القياس الطبية المتداولة في الأسواق، وكذلك المستخدمة في المنشآت الصحية.

وأكدت نتائج التحقق التي أجراها المجلس منذ مطلع العام 2018 على مطابقة موازين الحرارة الطبية بنسبة 93%، ومطابقة أجهزة قياس ضغط الدم الشرياني بنسبة 95%، ومطابقة الإبر الطبية «السرنجات» بنسبة 98%، حيث شملت عمليات التحقق الأجهزة الطبية التي يتم بيعها في الأسواق للاستخدامات المنزلية، والأجهزة الطبية المستخدمة في المنشآت الطبية بما فيها موازين قياس الحرارة الطبية وضغط الدم الشرياني، والإبرالطبية.